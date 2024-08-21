Акцию «Безопасный транспорт» провели на ж/д станциях Пушкина

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В рамках федерального оперативно-профилактического мероприятия в Пушкинском городском округе полицейские пообщались с пассажирами, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В мероприятии приняли участие сотрудники Линейного отдела полиции на ж/д станции Сергиев Посад, Александровской дистанции пути (ПЧ-11) и Администрации г. о. Пушкинский.

Основная цель — повысить информированность людей о правилах поведения на железной дороге.

Участники акции вручали пассажирам специальные брошюры, содержащие основную информацию о правилах поведения на железной дороге. Напоминали гражданам о необходимости снять наушники при переходе железной дороги по настилу, обращать особое внимание на звуковую и световую сигнализацию.

«Я всегда соблюдаю правила безопасности. И на железнодорожной станции и когда перехожу дорогу. Всегда делаю это строго на переходе. Правильно, что сотрудники напоминают гражданам о требованиях», — поделился юных житель Софрино Виктор Сумов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.