Акцию «Бессмертный полк в автобусах» повторят в Подмосковье

В преддверии Дня Победы в Подмосковье снова состоится акция «Бессмертный полк в автобусах», сообщила пресс-служба регионального отделения Бессмертного полка России в Московской области.

Акцию проведут повторно совместно с «Мострансавто». Портреты ветеранов ВОВ появятся в автобусах разных направлений уже со следующего месяца.

«Семейные герои жителей Подмосковья вновь будут сопровождать пассажиров в преддверии Дня Победы на самых разных маршрутах всей Московской области. 2500 портретов участников Великой Отечественной войны будут размещены в автобусах и начнут курсировать по региону уже с 1 мая» Валерий Анисимов Руководитель штаба регионального отделения «Бессмертного полка России», член Общественной палаты

Год назад акция заручилась поддержкой населения. В канун предстоящего праздника ее решили повторить. Поучаствовать в мероприятии может любой желающий, отправив соответствующую заявку.

«В Московской области очень бережно относятся к памяти о Великой Отечественной войне, о ее Героях. В преддверии Дня Победы мы готовим много мероприятий, конечно, традиционно поддерживаем, помогаем организовать и «Бессмертный полк». Принять участие в акции очень просто. Желающие могут направить на электронную почту bpr50@polkrf.ru информацию о своих близких — участниках Великой Отечественной войны, которая сохранилась в семье: ФИО, годы жизни, воинское звание, фотографии, дополнительную информацию, например, боевой или трудовой путь», Екатерина Швелидзе Министр информационных и социальных коммуникаций Московской области

Организаторы акции внимательно относятся к поступающей информации о ветеранах ВОВ. Все полученные истории и фотографии добавляют в архив Бессмертного полка России на официальном сайте движения.

«Мы благодарны жителям Московской области, которые уже передали истории и портреты своих семейных Героев в прошлом году, ждем пополнения новыми историями и портретами. В этом году снова проведем акцию с привязкой к городским округам, в которых проживают семьи Героев, или откуда уходили на фронт участники войны» Пресс-служба «Мострансавто»

В Подмосковье уже начали готовиться к празднованию Дня Победы. Портреты ветеранов будут «сопровождать» пассажиров по многочисленным направлениям региона. Ежедневно АО «Мострансавто» перевозит более 1,6 млн человек.

Год назад акция «Бессмертный полк в автобусах» прошла в транспортных средствах разных габаритов и форматов. Портреты героев ВОВ размещали в том числе в спецтехнике. В 2024 году местным жителям также будут доступны все удобные форматы, портреты можно будет разместить даже на квадроциклах, как и год назад.

«Главный атрибут в День Победы — портреты победителей, тех, кто ковал Победу на фронте и в тылу. Жители могут разместить их в окнах своих квартир и домов, на личных автомобилях, носить с собой каждый день у самого сердца — на бейджах. Помочь оформить портрет семейного героя поможет конструктор «Бессмертного полка России» на сайте polkrf.ru» Валерий Анисимов Руководитель штаба регионального отделения «Бессмертного полка России», член Общественной палаты

Желающие присоединиться к акции могут посмотреть подробности о ее проведении и форматах в официальной группе движения в соцсети «ВКонтакте» и в Telegram-канале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.