Акция «Внимание, переезд!» пройдет на Московской железной дороге с 18 по 27 июня

С 18 по 27 июня на полигоне Московской железной дороги пройдет декадник «Внимание, переезд!». Он направлен на предотвращение и снижение количества дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Во время акции железнодорожники совместно с транспортной полицией проведут рейды, направленные на выявление нарушений правил дорожного движения на переездах. Также особое внимание будет уделено работе с автомобильными предприятиями, занимающимися пассажирскими перевозками.

Всего с начала 2025 года на МЖД произошло 16 столкновений машин с поездами. За аналогичный период прошлого года было зафиксировано 11 ДТП.

Основная причина происшествий — нарушение водителями правил дорожного движения. В частности, объезд шлагбаума или специального ограждения пути, выезд на переезд при работе запрещающих сигналов.

Московская железная дорога призывает автомобилистов строго соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов. Важно помнить, что мгновенно остановить поезд невозможно. Нарушая правила, водители ставят под угрозу не только свою жизнь, но и жизни пассажиров поездов, работников локомотивных бригад и дежурных по переезду.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <…> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.