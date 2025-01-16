Акция по предотвращению трагических случаев на ж/д станции прошла в Ленинском округе

В подмосковном Ленинском городском округе на железнодорожной станции Калинина сотрудники администрации Ленинского городского округа совместно с представителями Линейного отдела полиции на станции Москва — Павелецкая и ГКУ МО «Административная пассажирская инспекция» провели профилактическую акцию «Сохрани себе жизнь», сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Главной целью мероприятия было предотвращение уровня травматизма на железнодорожной инфраструктуре, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова. «Нарушители с целью сократить себе жизнь, повреждают защитные ограждения. Мы проводим обследование инфраструктуры, выявляем данные места и проводим работы по их восстановлению», — сказал начальник отдела дорожного хозяйства и транспорта администрации Ленинского городского округа Геннадий Витринский.

Данная платформа на этот раз была выбрана не случайно. Так, 8 января произошел трагический случай. В рамках мероприятия сотрудники полиции вновь провели разъяснительные беседы с пассажирами и раздали им памятные листовки. Профилактические акции в Ленинском городском округе проводятся на регулярной основе в целях информирования граждан и снижения рисков трагических случаев.

«На платформе Калинина оборудован одноуровневый пешеходный переход со светошумовой сигнализацией. Несмотря на это, люди пренебрегают правилами безопасности и переходят на красный свет. С учетом высокой скорости движения поездов и того, что участок находиться на изгибе, крайне важно прислушиваться к светошумовой сигнализации», — добавил заместитель начальника южного межмуниципального управления административно-пассажирской инспекции Московской области Андрей Лунин.

Железнодорожные пути являются зонами повышенной опасности. Минимальный тормозной путь электропоезда на скорости 60 км/ч составляет 200 метров, грузового 1000 метров. Всем участникам профилактической акции сотрудники полиции раздали листовки с основными правилами безопасности на железнодорожных путях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.