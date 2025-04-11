Актер Сергей Безруков купил машину за 10 млн рублей

Актер Сергей Безруков похвастался покупкой — новым автомобилем. Он купил внедорожник более чем за 10 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Звездач» .

Фото с новой машиной Безрукова опубликовано в Сети. В кадре актер стоит рядом с огромным авто черного цвета.

Руководитель Губернского театра приобрел Tank 700. Авто этой марки производит китайская компания.

Автоэксперт Мария Посеницкая рассказала, что цена на такой премиальный внедорожник начинается от 10 млн рублей. А если автомобиль гибридный, то есть двигатель работает и на электричестве, и на бензине, то такая машина может стоить до 13,5 млн рублей.

Ранее стало известно, что актер Владимир Вдовиченков, предположительно, купил элитный особняк Насти Ивлеевой в Московской области. Стоимость дома — 120 млн рублей.