Air Arabia сохранила только ввозные рейсы в Россию

сегодня в 21:40

Air Arabia приостанавливает регулярные рейсы в Россию до конца июня

Росавиация сообщила о временной отмене регулярных рейсов Air Arabia в Россию до 30 июня включительно.

Решение связано с эскалацией ситуации на Ближнем Востоке. При этом авиакомпания продолжит выполнять вывозные рейсы для возвращения пассажиров.

19 июня запланировано 5 репатриационных рейсов (около 800 пассажиров). 18 июня выполнено 3 рейса (более 460 пассажиров в Москву и Екатеринбург).

Пассажирам, купившим билеты в составе туров, рекомендовано обращаться в свои турагентства. Те, кто приобретал билеты напрямую через сайт авиакомпании, могут выбрать один из вариантов: полный возврат средств, получение кредитного ваучера сроком на год или изменение даты перелета. Покупателям билетов через сторонние сервисы необходимо связаться с местом приобретения.

Отмена регулярных рейсов носит временный характер. Возобновление полного расписания ожидается после нормализации ситуации в регионе. Пассажирам советуют следить за официальными объявлениями авиакомпании.