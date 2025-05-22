Афера со страховой: эксперт рассказал о новом виде мошенничества

Правозащитник и юрист в автомобильной сфере Лев Воропаев заявил, что на российских дорогах появился новый вид мошенничества: злоумышленники за рулем намеренно бьют свои и чужие машины и получают страховые выплаты.

«Обычно такое осуществляется при перестроении, на круговом движении и так далее. Следом они обращаются в страховую компанию за возмещением, а так как ремонт японских автомобилей — дорогостоящее мероприятие, то водитель получает серьезную сумму», — рассказал Воропаев в эфире радио Sputnik.

По его словам, чаще всего в аферах задействованы японские автомобили: их ремонт стоит очень дорого, его приходится возмещать не только страховой, но и второму участнику ДТП.

При этом оспорить вину в этом случае очень сложно. И мошенник, и второй водитель на месте составляют бумажный или электронный протокол и с ним обращаются в финансовые организации.