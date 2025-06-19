Аэропорты Волгограда и Калуги временно приостановили работу

сегодня в 04:14

Росавиация ограничила прием и отправку рейсов в Волгограде и Калуге

Пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко сообщил о временных ограничениях в работе воздушных гаваней Волгограда и Калуги.

По его словам, аэропорты обоих городов в настоящее время не осуществляют прием и отправку воздушных судов.

Причины введения ограничений и сроки возобновления нормальной работы аэропортов пока не уточняются. В Росавиации подчеркивают временный характер принятых мер.

Пассажирам, у которых запланированы вылеты из Волгограда и Калуги, рекомендуется уточнять информацию о статусе своих рейсов у авиаперевозчиков.

Официальные представители аэропортов пока не прокомментировали ситуацию.