Аэропорты Владикавказа, Грозного, Магаса и Нижнекамска временно не работают

Аэропорты четырех республик временно перестали принимать и отправлять рейсы. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения ввели во Владикавказе в Республике Северная Осетия — Алания. Прием и отправка рейсов временно не осуществляются в Грозном в Чеченской Республике.

С ограничением работает аэропорт в Магасе в Республике Ингушетии. Прием и отправка рейсов временно ограничены в Нижнекамске в Республике Татарстан. Причина — в необходимости обеспечения безопасности полетов.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что за ночь с 29 на 30 октября средства ПВО сбили 170 БПЛА ВСУ над регионами РФ. Они были самолетного типа.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.