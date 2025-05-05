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Аэропорт Надыма снова работает штатно после введения ограничений на полеты

С 10:21 понедельника в аэропорту Надыма сняты ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

Ограничения для обеспечения безопасности были введены в воздушной гавани в 08:00.

Пока действовали ограничения на запасной аэродром отправили один лайнер, который выполнял рейс в Надым.

Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы воздушной гавани приняли все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность полетов.