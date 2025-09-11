Аэропорт Краснодара заработал впервые с 2022 года

В четверг в 09:00 начал работать краснодарский аэропорт, его открыли для обслуживания рейсов, сообщает Минтранс РФ.

Воздушная гавань не работала на выпуск и прием самолетов с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности. Однако на объекте поддерживалась высокая степень готовности, там укомплектован штат сотрудников, которые обладают необходимыми навыками. Работники стажировались в аэропорту Сочи.

Вопросы обеспечения безопасности полетов лайнеров в Краснодар проработали специалисты из межведомственной рабочей группы, созданной на базе Росавиации. Еще возможность открытия подтвердили специалисты Госкорпорации по организации воздушного движения.

Открытие аэропорта в Краснодаре повысит возможности местных жителей и бизнеса в регионе, сделает доступнее для россиян отдых на курортах Азовского и Черного морей.