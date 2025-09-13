Аэропорт Краснодара ведет переговоры о возобновлении международных ресов
Аэропортовый холдинг «Аэродинамика» ведет активные переговоры о возобновлении с «Азимутом» широкой международной полетной программы из аэропорта Краснодара, сообщает РИА Новости.
Об этом заявил генеральный директор этого холдинга, в который входит авиагавань Краснодара, Алексей Старостин.
В четверг в 09:00 начал работать краснодарский аэропорт, его открыли для обслуживания рейсов, сообщает Минтранс РФ.
Воздушная гавань не работала на выпуск и прием самолетов с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности. Однако на объекте поддерживалась высокая степень готовности, там укомплектован штат сотрудников, которые обладают необходимыми навыками.