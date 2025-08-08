Аэропорт Краснодара может возобновить работу в сентябре

Аэропорт Краснодара могут открыть в начале осени. Специалисты уже оценивают готовность техники и аэродрома, сообщает SHOT .

По предварительной информации, сначала в аэропорту проведут несколько тестовых полетов. По их итогам примут окончательное решение по поводу того, открывать или не открывать воздушную гавань.

Сейчас аэропорт набирает штат. Масштабное открытие вакансий связывают с текучкой кадров и подготовкой к возможному возобновлению работы. Первые рейсы могут быть намечены на сентябрь.

В прошлом году в аэропорту провели ремонт дополнительной рулежной дорожки, фасадов и привокзальной площади. Сейчас специалисты оценивают состояние воздушной гавани и готовность к осуществлению рейсов.

Однако на данный момент официального распоряжения насчет открытия аэропорта Краснодара еще не поступало.

Ранее открылся аэропорт Геленджика. Это произошло 10 июля. До этого несколько лет он был закрыт из-за ограничений.