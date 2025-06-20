Аэропорт Калуги временно приостановил работу

Росавиация ввела ограничения на прием и отправку рейсов в Калуге

Официальная причина остановки воздушного сообщения не уточняется, однако в ведомстве подчеркивают, что меры приняты «для обеспечения безопасности полетов».

Это уже второй случай введения подобных ограничений в российских региональных аэропортах за последние сутки. Ранее временные ограничения были введены в аэропорту Волгограда (Гумрак), где за 24 часа четыре раза приостанавливали работу.

В Росавиации традиционно не раскрывают детали подобных решений, ссылаясь на соображения безопасности. Ожидается, что официальные разъяснения последуют после завершения проверок или мероприятий, послуживших причиной ограничений.