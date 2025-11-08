сегодня в 10:59

Аэропорт Дели в Индии вернулся к штатному графику работы после масштабного сбоя

Международный аэропорт имени Индиры Ганди в столице Индии Нью-Дели возвращается к стабильной работе после масштабного сбоя в работе системы управления воздушным движением (УВД). Из-за него в последний день оказались задержаны примерно 800 рейсов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации воздушных ворот.

До этого в аэропорту возникла техническая проблема, которая вывела из строя систему автоматической передачи сообщений. Она отвечала за планирование полетов службой управления воздушным движением. Проблему устраняли сотрудники аэропорта.

Воздушные операции в воздушной гавани начали проводиться в стандартном режиме. Сотрудники аэропорта прилагают усилия, чтобы минимизировать возможные неудобства.

Пассажирам посоветовали быть на связи с авиационными компаниями. Так они смогут получить актуальные данные о рейсах.

Неисправность заметили 6 ноября. Из-за нее авиационным диспетчерам более дня приходилось составлять планы полетов вручную. Это занимало большое количество времени, спровоцировало очереди в аэропорту и задержки рейсов.

