«Аэрофлот» отменил более 20 рейсов в воскресенье

Более 20 рейсов «Аэрофлота» отменены из-за ограничений воздушного пространства в воскресенье, сообщается в Telegram-канале авиакомпании.

Всего было отменено 24 рейса. По состоянию на 22:00 мск 24 августа авиакомпанией выполнено 270 рейсов.

Отмечается, что пассажиры были переоформлены на последующие рейсы, им предложены другие даты вылета.

«Также осуществляется возврат денежных средств», — уточнили в авиакомпании.

Ранее в пресс-службе воздушной гавани рассказали, что Пулково продолжало работу в режиме ограничений. Сотрудники аэропорта заботились о пассажирах, которые вынуждены были ожидать отмены ограничений и вылетов своих рейсов. Людям предоставляли в том числе воду и раскладные стулья.