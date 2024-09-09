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«Аэрофлот» опроверг информацию о застрявших во Владивостоке 650 пассажирах

Распространяемая в Сети информация о том, что 650 пассажиров застряли в аэропорту Владивостока по вине «Аэрофлота», не является достоверной, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Задержка вылета рейса SU1701 из Владивостока в Москву в понедельник произошла по техническим причинам.

При этом 80 из 380 пассажиров уже покинули город, воспользовавшись другими рейсами. Еще часть пассажиров вылетит двумя ближайшими рейсами. Остальных отправят на резервном борту, который прилетит из столицы.

Всего на понедельник в расписании «Аэрофлота» стоят 7 рейсов Владивосток — Москва.

Ожидающих вылета пассажиров разместили в отеле, их обеспечили питанием и напитками.

Тем, кого коснулась ситуация, авиакомпания в виде компенсации начислит мили по программе «Аэрофлот Бонус».