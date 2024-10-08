Аэроэкспрессы в Шереметьево 12 и 13 октября будут отправляться с Савеловского вокзала

В связи с проведением плановых работ на железной дороге 12 и 13 октября все аэроэкспрессы в аэропорт Шереметьево будут отправляться с Савеловского вокзала с остановкой на Окружной, конечной остановкой при следовании из аэропорта также будет Савеловский вокзал. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на Аэроэкспресс.

Купить билет на Савеловском вокзале можно у сотрудников «Аэроэкспресс» в пассажирской зоне или в кассах ЦППК. Также приобрести билеты можно заранее онлайн на сайте или в мобильном приложении «Аэроэкспресс».

Добраться в аэропорт Шереметьево также можно на экспресс-автобусах «Аэроэкспресс» от станции метро «Ховрино». Экспресс-автобусы № 1195 отправляются каждые 10 минут и следуют до терминалов В и С по платной трассе без дополнительных остановок в пути. Автобусы № 1195D курсируют каждые 15 минут до терминала D также по платной дороге без остановок. Время поездки — 20 минут.

Приобрести билеты можно на сайте, в мобильном приложении или при посадке у водителя и билетного кассира. Узнать актуальную информацию о графике движения поездов и экспресс-автобусов можно на сайте «Аэроэкспресс» и в мобильном приложении в разделе «Расписание», позвонив по телефону горячей линии 8-800-700-33-77 (для звонков из регионов России и с мобильных телефонов) и 8-495-663-84-10 (для звонков из Москвы), а также у сотрудников компании в терминалах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье будут бороться с теми, кто перебегает ж/д пути по народным тропам. Особенно это опасно при запуске МЦД, так как поезду будут курсировать с интервалом в 5 минут.

«Скорость огромная. Предоставляете, что чувствует машинист, подъезжая к станции, когда такие народные тропы продолжают существовать?» — сказал Воробьев.