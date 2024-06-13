Аэроэкспрессы в аэропорт Шереметьево будут курсировать по стандартному маршруту

15-16, 22-23 и 29–30 июня все поезда «Аэроэкспресс» в аэропорт Шереметьево будут курсировать по привычному маршруту от Одинцова со всеми остановками. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на Аэроэкспресс.

В связи с изменением графика проведения работ на железной дороге запланированные ранее изменения в расписании поездов «Аэроэкспресс» в последующие выходные дни июня не состоятся. Все аэроэкспрессы будут курсировать по стандартному маршруту как в аэропорт, так и из аэропорта.

Добраться в аэропорт Шереметьево можно также на экспресс-автобусах «Аэроэкспресс» от станции метро «Ховрино». Автобусы № 1 195 курсируют до терминалов B и C, № 1195D — до терминала D. Маршруты проходят по платной трассе без дополнительных остановок в пути, время поездки — 20 минут.

Узнать актуальную информацию о графике движения поездов и экспресс-автобусов можно на сайте «Аэроэкспресс» и в мобильном приложении в разделе «Расписание», позвонив по телефону горячей линии 8 (800) 700-33-77 (для звонков из регионов России и с мобильных телефонов) и 8 (495) 663-84-10 (для звонков из Москвы), а также у сотрудников компании в терминалах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.