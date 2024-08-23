Руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что после реконструкции станция «Беговая» начнет принимать поезда четвертого Московского центрального диаметра (МЦД). Сейчас там останавливаются только составы МЦД-1, сообщает «Российская газета».

По словам главы Депстроя Москвы, в настоящее время на «Беговой» ведутся активные работы. Загрутдинов отметил, что также до этой станции будут следовать аэроэкспрессы из столичного аэропорта Шереметьево.

«Новая пересадка между МЦД-1 и МЦД-4 также появится на Тестовской, которая после завершения реконструкции будет переименована в Москва-Сити и будет объединена со станцией Москва-Сити МЦД-4 по кратчайшему пути протяженностью менее 150 метров по принципу „сухие ноги“», — пояснил Рафик Загрутдинов.

Глава городского Депстроительства подчеркнул, что в мегаполисе построят самый крупный вокзал «Рижская», который объединит станции Большой кольцевой и Калужско-Рижской линий метро и МЦД-2. Планируется, что здесь будут останавливаться поезда МЦД-3, МЦД-4 и высокоскоростной магистрали.

«Этот вокзал улучшит транспортную доступность трех центральных районов столицы — Мещанского, Алексеевского и Марьиной Рощи, где проживает более 200 тыс. жителей», — уточнил он.

Загрутдинов добавил, что пассажиры смогут пользоваться удобной пересадочной станцией, которая призвана разгрузить «Площадь трех вокзалов» — один из крупнейших транспортных узлов в стране.