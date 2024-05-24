«Аэроэкспресс» запустит автобусный экспресс-маршрут до аэропорта Шереметьево

«Аэроэкспресс» запустит автобусный экспресс-маршрут до терминала D аэропорта Шереметьево. Экспресс-автобусы будут отправляться от станции метро «Ховрино» и следовать напрямую без дополнительных остановок. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на «Аэроэкспресс».

Компания «Аэроэкспресс» с 1 июня вновь запустит автобусный экспресс-маршрут № 1195D от станции метро «Ховрино» до терминала D аэропорта Шереметьево. Автобусы будут курсировать каждые 20 минут и следовать по платной трассе без дополнительных остановок в пути. Поездка займет порядка 20 минут.

«Одновременно с возобновлением работы терминала D аэропорта Шереметьево мы снова запустим прямой автобусный экспресс-маршрут до этого терминала, чтобы обеспечить для авиапассажиров возможность быстро и удобно добираться до аэропорта. На маршруте будут курсировать новые вместительные автобусы НЕФАЗ — такие же, как на нашем маршруте № 1195 до терминалов В и С. Экспресс-автобусы в терминалы В и С при этом продолжат курсировать в привычном режиме», — рассказал генеральный директор «Аэроэкспресс» Андрей Акимов.

Для проезда в экспресс-автобусах по маршрутам № 1195 и № 1195D действуют одинаковые тарифы и абонементы. Приобрести билеты для проезда в автобусах можно на сайте и в мобильном приложении «Аэроэкспресс», а также непосредственно при посадке у водителя и билетного кассира. Добраться до терминала D можно также на поездах «Аэроэкспресс». После остановки в терминалах В и С ряд поездов продолжает движение до южного терминального комплекса (ЮТК) аэропорта, где расположен терминал D.

C 1 июня количество рейсов до ЮТК в утреннее и вечернее время будет увеличено. Кроме того, на поездах «Аэроэкспресс» можно перемещаться между терминалами аэропорта, для этого предусмотрен специальный тариф «Межтерминальный» стоимостью 100 рублей. Ознакомиться с расписанием поездов и экспресс-автобусов, а также приобрести билеты можно на сайте aeroexpress.ru и в мобильном приложении «Аэроэкспресс».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.