«Аэроэкспресс» запустил экспресс-автобусы до терминала D аэропорта Шереметьево

Экспресс-автобусы в терминалы B и C аэропорта Шереметьево стали курсировать чаще. Также 1 июня «Аэроэкспресс» запустил прямой автобусный экспресс-маршрут от станции метро «Ховрино» до терминала D аэропорта Шереметьево. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на «Аэроэкспресс».

Автобусы № 1195D отправляются каждые 20 минут и следуют по платной трассе без дополнительных остановок в пути. Поездка от станции метро «Ховрино» до терминала D занимает порядка 20 минут. Автобусы курсируют ежедневно с 5:00 до 0:20 в сторону аэропорта, с 5:25 до 0:45 — из аэропорта.

Кроме того, с 1 июня компания сократила интервал отправления экспресс-автобусов № 1 195 между станцией метро «Ховрино» и терминалами В, С аэропорта. Теперь экспресс-автобусы отправляются каждые 8 минут в течение всего дня. Это позволит равномерно распределить пассажиропоток в летний период и сделать поездки комфортнее.

На обоих автобусных маршрутах в аэропорт Шереметьево курсируют новые низкопольные автобусы НЕФАЗ.

Для проезда в экспресс-автобусах по маршрутам № 1195 и 1195D действуют одинаковые тарифы и абонементы. Приобрести билеты для проезда в автобусах можно на сайте и в мобильном приложении «Аэроэкспресс», а также непосредственно при посадке у водителя и билетного кассира.

Добраться до терминала D можно также на поездах «Аэроэкспресс». После остановки в терминалах В и С ряд поездов продолжает движение до южного терминального комплекса (ЮТК) аэропорта, где расположен терминал D. C 1 июня количество рейсов до ЮТК в утреннее и вечернее время увеличено.

Ознакомиться с расписанием поездов и экспресс-автобусов, а также приобрести билеты можно на сайте aeroexpress.ru и в мобильном приложении «Аэроэкспресс».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.