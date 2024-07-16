Аэрацию дорог проводят более чем в 260 населенных пунктах Подмосковья

Работы по аэрации и проливу дорог продолжаются в 263 городах и населенных пунктах Московской области из-за устойчивой жаркой погоды, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

«На дорогах работает больше 250 единиц техники — всего сегодня планируется полить более 1 тысячи км региональных и свыше 5,5 тысяч муниципальных дорог. Для комфортного проезда автомобилистов работы проводятся до часа пик», — пояснил заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

В ведомстве напомнили, что в жаркую погоду дополнительное увлажнение асфальта снижает температуру покрытия и вероятность его деформации под длительным воздействием солнечных лучей.

В ближайшие дни в Московской области прогнозируют выше 30 градусов. Минтранс Подмосковья призывает участников дорожного движения быть аккуратными и по возможности отказаться от необязательных поездок в пиковые солнечные часы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.