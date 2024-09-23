Адвокат усомнился в эффективности штрафов за опасное вождение, одобренных в ГД

В Госдуме одобрен законопроект о штрафах до 5 тыс рублей за опасное вождение

Комитет Госдумы одобрил законопроект, предусматривающий введение штрафов за опасное вождение. Согласно документу, сумма штрафа составит от 3000 до 5000 рублей. 1 октября идею рассмотрят на заседании нижней палаты парламента, пишет «МИР24» .

Законопроект определяет опасное вождение как отказ уступить дорогу при перестроении, резкое торможение, несоблюдение дистанции и бокового интервала. В случае повторного нарушения водителю грозит лишение прав сроком до трех месяцев.

Однако эксперты выражают сомнения в эффективности данной меры. По словам адвоката Олега Матюнина, для признания действий водителя опасным вождением дорожным полицейским придется доказать, что маневры создавали реальную угрозу для участников движения.

«Если водитель попался на однократном опасном перестроении, другом маневре, указанном в правилах, он еще не совершил этого административного правонарушения. Если даже сделал это несколько раз, но не создал опасности для людей и имущества, то состава опасного вождения тоже нет», — пояснил эксперт.

Кроме того, по мнению адвоката, для привлечения водителя к ответственности может потребоваться серия видеозаписей с камер фиксации, а также заключение специалистов. Таким образом, реальное применение одобренного парламентариями закона вызывает вопросы у специалистов.

Законопроект будет рассмотрен на заседании Госдумы 1 октября.