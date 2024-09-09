95 водителей готовятся к экзаменам в центре переподготовки «Мострансавто»

На базе филиала МАП № 11 г. Балашиха «Мострансавто» водители имеют возможность проходить бесплатную 2-х месячную переподготовку на категорию D. В настоящее время там обучаются 56 человек и 95 готовятся к выпускным экзаменам. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Двухмесячные курсы включают заочные и очные практические занятия и экзамены. Участвовать в обучении могут мужчины и женщины, которым исполнился 21 год, со средним образованием и правами категории В или С. Во время обучения выплачивается стипендия 19 242 рубля. После успешной сдачи экзаменов водителю необходимо отработать в компании 1 год.

Обучение по программе профессиональной переподготовки организовано в ноябре 2023 года. За это время получили категорию D и трудоустроены в филиалы 47 водителей.

Все желающие могут пройти обучение, записавшись по номеру: 8 (903) 161-92-91 или направив заявку на почту rabota@mtamo.ru.

«Мострансавто» предлагает водителям расширенный социальный пакет: бесплатные поездки в автобусах предприятия, бесплатное проживание в общежитиях или компенсацию до 12 тыс. рублей за аренду жилья для иногородних сотрудников, увеличенный отпуск до 42 календарных дней, бесплатную форменную одежду, бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря. Предусмотрены выплата премии в размере 10 тыс. рублей по программе «Рекомендация кандидатов», периодические медицинские осмотры за счет предприятия. Иногородним работникам выплачивается материальная помощь для обустройства на новом месте жительства в размере 10 тыс. рублей ежемесячно в течение первых трех месяцев с момента трудоустройства.

Актуальные вакансии размещены на официальном сайте «Мострансавто» в разделе «О компании»/«Вакансии». Соискатели также могут обращаться в единый центр подбора персонала по телефонам: 8 (495) 419-17-95.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.