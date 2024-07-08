940 тыс рублей штрафов за парковку на газонах собрали в Подмосковье

С начала текущего года за парковку на газонах автомобилисты Подмосковья были оштрафованы на 942 тыс. рублей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Штраф за парковку на газонах для жителей составляет 1-5 тыс. рублей, для должностных лиц — 10-15 тыс. рублей, а для юридических — 30-100 тыс. рублей.

«Оставить автомобиль на газоне может показаться удобным решением, однако это является грубым нарушением и грозит административным штрафом. Напомню, что информацию о нарушителях могут сообщить сами жители, свидетели или просто неравнодушные граждане через раздел „Народный инспектор“ на портале „Добродел“», — сказал зампред правительства Московской области — министр по содержанию территорий и госжилнадзору региона Владислав Мурашов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.

По его словам, сообщить о нарушении можно на портале «Добродел» или в мобильном приложении в несколько кликов.