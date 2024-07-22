94 млн поездок совершили пассажиры на автобусных маршрутах Подмосковья летом

С начала лета на автобусных маршрутах Московской области зафиксировано около 94 млн поездок, что на 2% больше прошлого года. Из них в автобусах АО «Мострансавто» пассажиры совершили 60 млн поездок, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Самым популярным стал маршрут № 367 «Володарского — Москва (метро «Домодедовская»)», на нем зафиксировано более 772 тыс. поездок. Второе и третье место заняли маршруты № 368 «ст. МЦД Долгопрудная — Москва (метро «Ховрино»)» и № 348 «Лыткарино (Автостанция) — метро «Котельники», на них совершено более 738 тыс. и свыше 563 тыс. поездок соответственно.

Лидером среди способов оплат по традиции стали социальные карты жителей Московской области и Москвы, с помощью них пассажиры зафиксировали более 44 млн поездок. По банковским картам на всех маршрутах в указанный период было проведено свыше 31 млн операций. Замыкают цепочку транспортные карты «Тройка» и «Стрелка» — более 18 млн оплат.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок» и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — отметил Воробьев.