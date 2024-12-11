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93 дефекта дорожного покрытия отремонтировали в Ленинском округе в декабре

В Ленинском городском округе в декабре текущего года дорожными службами отремонтированы уже 93 дефекта дорожного покрытия на муниципальных дорогах, что составляет порядка 300 кв. метров. Мониторинг дорожной сети и последующий ямочный ремонт в муниципалитете проводятся систематически в течение всего года, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Ямочный ремонт проводится круглогодично. В зимний период работы выполняются с применением холодной или литой асфальтобетонной смеси. Такая технология позволяет качественно устранить образовавшиеся дефекты на проезжей части дороги», — сказал начальник отдела дорожного хозяйства Константина Демина.

При составлении плана устранения дефектов дорожного полотна в первую очередь берутся в работу те локации, о которых сообщили жители.

В текущем году в Ленинском округе уже завершили ремонт 16 участков муниципальных автомобильных дорог общей протяженностью 12 км и площадью свыше 100 тыс. кв. метров.

В 2023 году на территории Ленинского округа в рамках ремонта были обновлены 18 участков муниципальных автомобильных дорог. На всех участках обновили покрытие, укрепили обочины и нанесли разметку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.