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9-этажный паркинг с техобслуживанием и мойкой заработает в ЖК «Люберцы» в 2025 г

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили ход строительства многоуровневой наземной автостоянки открытого типа, которую возводят в Люберцах севернее второго квартала. Новый «дом для автотранспорта» запроектирован вместить 1 тыс. машин жителей жилого комплекса «Люберцы». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверки инспекторы ведомства зафиксировали свыше 20% строительной готовности. Работы продолжаются, строители выполняют устройство конструкций надземной части.

Общая площадь объекта составит порядка 31 тыс. кв. м. Согласно проекту, здание будет девятиэтажным. Движение внутри паркинга организуют по двухпутным железобетонным рампам. Первый этаж займут коммерческие помещения: станция технического обслуживания, автомойка на 4 поста и магазин сопутствующих непродовольственных товаров.

Завершить объект планируют в III квартале 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.