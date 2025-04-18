8 дней осталось до масштабного мотофестиваля в Москве

26 апреля в 10:00 на смотровой площадке Воробьевых гор стартует мотофестиваль. Мероприятие соберет не только мотоциклистов, но и всех желающих познакомиться с мотокультурой. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В 12:00 запланирован проезд тысяч мотоциклов по Садовому кольцу. Фестиваль официально откроет мотосезон 2025 года. В колонне будут представлены раритетные модели из музея «Моторы войны».

«Приглашаю всех посетить Московский мотофестиваль 26 апреля. Это не просто встреча любителей мотоциклов, а масштабное праздничное событие с насыщенной программой», — заявил Максим Ликсутов.

В этом году фестиваль посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, что подчеркивает участие исторической техники. Организаторы напоминают о необходимости соблюдения ПДД и культуры вождения.

Участникам рекомендуется взять с собой георгиевские ленты и флаги, надежно закрепив их перед поездкой. Подробная программа мероприятия доступна по ссылке.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте и в Telegram-канале.