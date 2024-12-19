9-балльные пробки парализовали Москву вечером в четверг

Автомобильное движение в центре Москвы практически остановилось, 9-балльные пробки сковали практически все участки Садового кольца, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты» .

Загруженность дорог в Москве после 17:00 оценивается в 9 баллов. Почти все участки проезжей части на Садовом кольце окрасились в бордовый цвет. Транспорт, в том числе общественный, движется очень медленно.

Больше всего движение затруднено на Новом Арбате, на улице Знаменке и Гоголевском бульваре, а также на Москворецкой набережной, улице Нижняя Краснохолмская. Скорость движения снижена до минимальных значений, в том числе на Садовом, Бульварном и Третьем транспортном кольцах.

Жителей Москвы просят пользоваться метрополитеном, чтобы не осложнять дорожную ситуацию еще сильнее. Если же возможности отказаться от поездки на личной машине нет, лучше выбирать пути объезда, ориентируясь по картам.