85 км автодорог Долгопрудного охладят и очистят от пыли в четверг

Пережить жару в городе помогают поливальные машины. Они освежают и увлажняют воздух, охлаждают дороги и очищают их от пыли. В четверг на муниципальной дорожной сети Долгопрудного полив запланирован на 85 км автомобильных дорог. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Обрабатывается не только дорожное полотно, но и тротуары. Аэрация, к примеру, осуществляется на улицах Горького, Спортивная, Садовая, Олег Кошевого и на других дорогах.

Кроме того, дорожные и коммунальные службы Долгопрудного продолжают работы по уборке и содержанию территорий. На дорогах города работают 16 единиц различной техники и 33 рабочих, занимающихся ручной уборкой.

Проводится очистка проезжей части и тротуаров, уборка смета, урн и мусора, в том числе в полосе отвода дорог, ямочный ремонт, подметание тротуаров, замена стекол на автобусных остановках покос травы и другие мероприятия.

Идут работы на улицах Железнякова, Парковая, проспект Пацаева, Летная, Новый бульвар, Старое Дмитровское шоссе, на Новом шоссе, в районе путепровода Хлебниково и в других частях города.

Задействованы самосвалы, комплексные дорожные машины, трактора, погрузчики и другая техника.

За уборку на дворовых территориях отвечают управляющие компании. И если уборка во дворе отсутствует совсем, или вас не устраивает ее качество, то в первую очередь следует обращаться в свою управляющую организацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.