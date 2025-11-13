836 км региональных дорог отремонтировали в Подмосковье в 2025 году

На территории Московской области в течение этого года привели в порядок 836 км региональных дорог, сообщил министр экономики и финансов региона Дмитрий Прянчиков.

«Основной и самый ресурсоемкий проект — это „Инфраструктура для жизни“. В текущем году на него предусмотрено 105 млрд рублей, в том числе из средств федерального бюджета 45 млрд. В рамках этого проекта уже отремонтировано 836 км региональных дорог. Продолжается строительство крупных дорожных проектов», — сказал Прянчиков.

Он добавил, что идет строительство дорог Северный обход города Лобни, Лыткарино — Томилино — Красково — Железнодорожный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.

