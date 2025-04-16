82% уборки дорог выполнили в Подмосковье с марта по апрель

С марта по апрель в Подмосковье уборка дорог выполнена на 82%. Небольшие коррективы в сроках внес снегопад, но до 15 мая работа по уборке дорожной сети полностью завершится, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

82% уборки специалисты выполнили с 10 марта по 5 апреля. Шесть циклов обработки провели с 5 по 14 апреля.

«У нас задача до 1 мая обеспечить полностью уборку центральных дорог и до 15 мая завершить цикл полной уборки непосредственно всей дорожной сети», — заявил Марат Сибатулин в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.

Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — заявил глава региона.