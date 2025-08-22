8 поездов «Таврия» в Крым и из него задерживаются в пути

Три поезда «Таврия» в Крым и пять из него задерживаются в дороге. Об этом сообщает пресс-служба ж/д перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

По направлению в Крым на два с половиной часа опаздывает поезд №28, следующий из Москвы в Симферополь. Он выехал 21 августа. На столько же опаздывает поезд № 018, следующий по тому же маршруту и отправившийся 21 августа.

По направлению в Крым на час задерживается №168 из Москвы в Симферополь. Он тоже выехал 21 августа.

Из Крыма опаздывает на полтора часа поезд №008. Он следует из Севастополя в Петербург и отправился 20 августа. На полтора часа опаздывает поезд №180 из Евпатории в Санкт-Петербург, выехавший 20 августа.

На час опаздывает №174 из Евпатории в Москву. Он выехал 20 августа. На столько же опаздывает №178 из Симферополя в Санкт-Петербург, отправившийся в тот же день.

На два часа задерживается №92 из Севастополя в Москву. Он выехал 20 августа.

Время задержки в будущем может поменяться. Перевозчик предпринимает необходимые усилия, чтобы сократить время опоздания.