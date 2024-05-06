8 новых автомобилей закуплены для лесопожарных станций Подмосковья

В регионе проводятся плановые закупки для модернизации материально-технической базы специализированных лесопожарных и лесотехнических автомобилей ГАУ МО «Центрлесхоз», подведомственного комитету лесного хозяйства Московской области учреждения.

«Для лесопожарных служб закуплены восемь автомобилей «Нива». Полноприводные пассажирские автомобили предназначены для транспортировки группы лесных пожарных с индивидуальным и групповым снаряжением. Все транспортные средства оснащены спутниковой навигацией ГЛОНАСС, благодаря которой можно узнать, где находиться автомобиль и какие задачи выполняет», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области, министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области, курирующий лесное хозяйство Владислав Мурашов.

В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», автопарк Комлесхоза в этом году пополнится еще 34 единицами специализированной лесопожарной техники — пассажирскими и грузопассажирскими автомобилями, малыми лесопатрульными комплексами, грузовыми автомобилями, пожарными автоцистернами, седельными тягача с полуприцепами для транспортировки гусеничной и специальной техники, тяжелой бульдозерной техникой и тракторами на колесном шасси.

«Время реагирования подмосковных лесопожарных формирований на тушение лесных пожаров в прошлом году составило 54 минуты, что значительно ниже норматива, утвержденного министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации. За счет высокой скорости реагирования и оперативной ликвидации возгораний средняя площадь в 2023 году составила 0,80 га», — уточнил Владислав Мурашов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.