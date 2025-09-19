7 водителей из Подмосковья признаны лучшими на областном конкурсе

«Конкурс на звание лучшего водителя Подмосковья стал хорошей традицией, где профессионалы демонстрируют свои навыки управления автобусом. 17 участников прошли строгий отбор, и уже по праву могут считать себя мастерами своего дела. А мы рады поздравить семь участников соревнований, которые заняли призовые места, и показали высший класс!», — отметила заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Евгения Каретникова.

В номинации «Большой класс» призовые места заняли водители «Мострансавто». Первое и второе место завоевали водители из МАП № 2 г. Коломна — Алексей Авдеев и Максим Козлов, третье место занял Алексей Бараников из МАП № 1 г. Люберцы.

В номинации «Малый класс» первое место занял Сергей Павлов из МАП № 11 г. Балашиха, второе место — Виктория Савельева из МАП № 2 г. Коломна, а третье место разделили два участника: Дмитрий Шаров из МАП № 11 г. Балашиха и Олег Попов из ООО «Автотранс».

Участники продемонстрировали свои навыки в трех дисциплинах: точное знание правил дорожного движения, искусство маневрирования на автобусах ЛиАЗ и ГАЗ на высокой скорости, а также умение обеспечить комфорт пассажиров на специально оборудованной площадке. Водители выполняли элементы «круг», «бокс», «колея», «змейка», «тоннельные ворота», «эстафета», «стоп», а также демонстрировали плавный ход ТС.

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья в нашем официальном телеграм-канале: @dorogitransport.

В Подмосковье очень важно не допустить роста жалоб от жителей на работу общественного транспорта, он должен работать четко и слаженно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Зимой, как известно, холодно, а летом, как мы видим, была достаточно высокая температура. Когда-то важны печки, когда-то кондиционеры. <…> Очень важно не допустить роста жалоб», — отметил Воробьев.