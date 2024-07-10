7 пешеходных переходов с «умной» подсветкой оборудовали на дорогах Люберец

В городском округе Люберцы продолжается работа по повышению безопасности дорожного движения. Так, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на региональных дорогах Люберец оборудовали семь переходов с «умной» подсветкой. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Умные переходы» появились на улицах Смирновская, Комсомольский проспект, Волковская и на проспекте Победы. В темное время суток «умный переход» освещает переход дополнительной подсветкой, а еще реагирует на появление пешехода и включает на установленных знаках «Пешеходный переход» мигающие светодиоды, предупреждая водителя о нахождении человека на проезжей части.

Также ранее специалистами «Любдор» для обеспечения безопасности учеников вблизи школы-интернат № 3 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в поселке Малаховка выполнены работы по установке перильного ограждения.

По улице Центральная был выполнен ремонт участка протяженностью более 800 м, а также обустроен новый тротуар, который обеспечивает безопасный проход пешеходов к детским учреждениям.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.