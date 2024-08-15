7 новых автобусов вышли на маршруты в Химках

Семь новых комфортабельных автобусов большого класса курсируют в Химках. Их добавили сразу на шесть маршрутов: № 27, 28, 35, 41, 342 и 345. Вместимость каждого — до 100 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В новых автобусах установлены системы климат-контроля и видеонаблюдения, пожаротушения. Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрено специальное место с креплениями для инвалидных колясок.

«Новый транспорт оборудован всем необходимым для безопасных поездок как пассажиров, так и водителей», — рассказал начальник отдела транспорта и связи администрации городского округа Химки Денис Гаврилов.

Также в салоне есть кнопка для связи с водителем, система наклона кузова в сторону пассажиров для облегчения посадки и высадки маломобильных граждан. Для удобства установлены USB-розетки, где можно зарядить мобильные устройства, и есть возможность оплаты проезда безналичным способом.

Муниципальный депутат Татьяна Кавторева напомнила, что в Химках по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева представители местной администрации на регулярной основе проводят проверку качества обслуживания в общественном транспорте, анализируя обращения, поступающие от жителей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.