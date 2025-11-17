7 медалей завоевали подмосковные дзюдоисты на первенстве РФ

сегодня в 18:19

Представители Московской области завоевали 5 медалей на первенстве России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. В копилке подмосковных спортсменов «золото», два серебра и четыре бронзы, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Золотую медаль соревнований завоевал дзюдоист Илья Топтыгин (Щелково), который выступал в весовой категории 55 кг. Серебряным призером также стал представитель Подмосковья Алексей Топтыгин (Щелково). Тройку лидеров замкнули спортсмены из Свердловской области и Ингушетии.

В весовой категории 60 кг бронзовую медаль завоевал Иван Юртаев (Щелково). Первое и второе места у спортсменов из Чеченской Республики, а третье место занял представитель Карачаево-Черкесии.

Спортсмен из Московской области Павел Коловердов (Щелково) стал бронзовым призером в весовой категории 66 кг. Его соседом по ступени пьедестала стал дзюдоист из Москвы. На первом и втором месте финишировали представители Свердловской области.

Среди юниорок в весовой категории 70 кг серебряную медаль завоевала Юлия Сурина (Химки). Победителем стала дзюдоистка из Челябинска, а «бронзу» поделили спортсменки из Свердловской области и Москвы.

В весовой категории 57 кг «бронзу» завоевала Эвелина Босиек (Домодедово). Также на третьем месте расположилась спортсменка из Краснодарского края. «Золото» и «серебро» у дзюдоисток из Санкт-Петербурга.

В весовой категории 63 кг бронзовую медаль завоевала спортсменка Лилия Кутарова (Химки). Победителем стала представительница Тюмени, а «серебро» завоевала спортсменка из Саратовской области.

Первенство России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года проходило с 11 по 17 ноября 2025 года в Краснодаре в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.