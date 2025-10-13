65 контрактов заключили на зимнее содержание дорог в Подмосковье

65 контрактов заключили на содержание дорог на территории Подмосковья в зимний период, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

«Всего дорожная сеть (Подмосковья-ред.) — 45 тыс. км, 28 тыс. км из них — муниципальные дороги, 14,3 тыс. км — региональные и 3,2 тыс. км — дороги федерального значения», — сказал Сибатулин на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он подчеркнул, что за содержание региональной сети дорог протяженностью 6,2 тыс. км в зимний период будут отвечать 22 подрядчика, с которыми заключены коммерческие контракты. Услуги будут оказаны до 30 июня следующего года. Еще за 8,1 тыс. км дорог собственными силами будут следить 24 комплекса «Мосавтодора». Всего территория Подмосковья разделена на 9 региональных автодорожных управлений.

Министр добавил, что для нужд собственных сил заключено 38 контрактов. Речь идет о поставках противогололедных материалов (соль и песок), а также аренде и ремонте спецтехники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность содержания дорог в Подмосковье.

«Техника, тракторы, погрузчики, песок в арсенале наших дорожников. И очень важно, чтобы здесь было сопряжение дорожников с теми, кто работает на межквартальных проездах во дворах», — сказал Воробьев.