64% жителей Московской области говорят о хорошем состоянии дорог в регионе

Как показывают результаты опроса, проведенного MAGRAM MR, почти две трети жителей Подмосковья считают, что в регионе скорее хорошие дороги. Среди проживающих в ПГТ и городах с численностью населения менее 50 тыс. чел. уровень удовлетворенности состоянием дорог ниже — 57%.

Участникам исследования задавался следующий вопрос: «Если говорить в целом, в Московской области скорее хорошие или скорее плохие дороги?».

Методология исследования: комбинация методов — онлайн-опрос и телефонный опрос, размер выборки — 1200 жителей Московской области в возрасте 18 лет и старше, даты проведения — 27–29 мая 2025 года.

MAGRAM MR — независимое исследовательское агентство полного цикла, создано в 1997 году, специализируется на проведении маркетинговых и социологических исследований любой сложности на рынках B2B и B2C на территории России и зарубежных государств.