6 новых линий наружного освещения подключили на двух шоссе в Подмосковье

В Московской области начали подключение построенных линий освещения. Уже подключили 6 участков в Щелкове и Солнечногорске, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Работы по строительству новых линий освещения ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и позволят повысить безопасность участников движения.

Освещение уже заработало в Солнечногорске на Пятницком шоссе — в районе поселка Тихие Зори, а также в Щелкове на Фряновском шоссе — в районе поселка Литвиново, в деревнях Огудьево и Каблуково и от остановки «Поворот на Горбуны» до деревни Мосальское.

«Дорожники построили больше 30 км новых линий дорожного освещения, и сейчас активно ведут работы по их подключению. А еще продолжают строительство около 5 км линий освещения на двух последних из планируемых участков: на Быковском шоссе в поселке Жилино-1 и на участке от Каширского шоссе в поселке Горки Ленинские», — рассказал зампредседателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Всего в этом году введут в эксплуатацию больше 35 км новых линий наружного освещения на вылетных трассах Рогачевском, Фряновском, Можайском, Носовихинском, Егорьевском и Пятницком шоссе. Ознакомиться с программой строительства линий освещения можно на сайте Минтранса Подмосковья.

В прошлом году построили 17 км линий дорожного освещения в Серпухове, Луховицах, Мытищах, Солнечногорске, а также Дмитровском и Зарайском округах.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.