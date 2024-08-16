6 новых автобусов вышли на маршруты в Дмитрове

На маршрут «Мострансавто» № 36 «Дмитров — Рогачево» вышли 3 новых автобуса. Ранее поступили еще 3 новых автобуса, которые вышли на маршруты: № 63 «Дмитров — Сергиев Посад», № 32 «Дмитров — ст. Икша — сан. Горки», № 38 «Дмитров (завод ТПИ) — Яхрома (ул. Ленина)». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Обновленные автобусы оснащены всем необходимым для комфорта и безопасности: системами климат-контроля, видеонаблюдения, пожаротушения, валидаторами для бесконтактной оплаты проезда, USB-розетками для зарядки мобильных устройств. Для маломобильных граждан в салоне предусмотрено место с креплениями для инвалидных колясок, кнопка связи с водителем, а также система «книлинг» — наклон кузова в сторону пассажиров.

«В прошлом году мы получили 13 новых автобусов. В этом году — 6. Еще должны поступить 7 автобусов — 4 — «ЛиАЗ» и 3 — «Ютонг». Транспортное обслуживание жителей Дмитровского округа осуществляется по 38 маршрутам. 29 выполняет «Мострансавто» и 9 — «Дмитролайн», — отметил глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.