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6 нарушителей оштрафовали во время рейда на станции МЦД-3 «Красково» в Люберцах

На станции МЦД-3 «Красково» в городском округе Люберцы провели рейд по профилактике и предотвращению травматизма на железной дороге. 6 нарушителям выписаны штрафы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В мероприятии приняли участие сотрудники администрации городского округа Люберцы, представители ГКУ МО «Административно-пассажирская инспекция», линейного отдела МВД РФ, ОАО «РЖД», а также добровольной народной дружиной.

С пассажирами провели профилактические беседы по вопросам безопасного поведения на железной дороге, раздали информационные материалы. В результате рейда были выявлены 6 нарушителей, на каждого составлены протоколы об административных правонарушениях, по которым они обязаны заплатить штраф 1,5 тыс. рублей.

Жителей призывают соблюдать правила безопасности на железной дороге, беречь себя и своих близких.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.