550 единиц спецтехники обеспечат зимнее обслуживание федеральных трасс Подмосковья

Дорожные службы ФКУ «Центравтомагистраль» готовы к ухудшению погоды и работе в зимних условиях, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на ФКУ.

Для обеспечения безаварийного и бесперебойного проезда по федеральным трассам Подмосковья заготовлено более 230 тысяч тонн противогололедных материалов и организована работа 38 пескобаз. Парк специальной дорожной техники для очистки автодорог от снега и льда насчитывает 570 единиц. Все машины полностью укомплектованы и готовы выехать на борьбу с непогодой.

С целью мониторинга дорожной обстановки на подведомственной федеральной сети дорог функционирует 90 метеостанций, состояние проезда контролируется с помощью 120 видеокамер. Данные о погодной обстановке, состоянии покрытия, температуре, осадках, плотности транспортного потока в онлайн-режиме поступают на пульт оперативного дежурного в ситуационный центр. Это позволяет оперативно координировать действия дорожных служб и усилить работу на сложных участках. ФКУ «Центравтомагистраль» напоминает водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию и избегать опасных маневров.

При возникновении нештатной ситуации можно обращаться в диспетчерскую службу: +7 499 654-01-09, +7 916 920-59-34

Отметим, что в ведении ФКУ «Центарвтомагистраль» находятся следующие федеральные трассы в Московской области: М-2 «Крым», М-4 «Дон» (старое направление), М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры», М-9 «Балтия», М-10 «Россия», А-103 Щелковское шоссе, А-104 Дмитровское шоссе, А-106 Рублево-Успенское, А-108 «Московское большое кольцо», А-109 «Ильинское», А-110 подъездная дорога к объекту «Семеновское», А-112 Чепелово-Вельяминово, Р-22 «Каспий».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом регионального правительства и главами округов отметил важность усиления подготовки дорожных и транспортных служб к зиме.

«Чтобы в снегопад и мороз каждый автобус приходил вовремя на остановку, а люди не застревали в пробках, вся система должна работать как часы. Предыдущая зима была снежной, мы фиксировали жалобы на состояние дорог, тротуаров. Поэтому сейчас особенно важно усилить подготовку к этой работе», — сказал Воробьев.