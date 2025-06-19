5 км трассы М-5 «Урал» в Подмосковье защитили слоями износа

сегодня в 14:22

На участке с 81 по 86 км федеральной трассы М-5 «Урал» в городском округе Воскресенск заменили верхний слой покрытия, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Дорожники отфрезеровали изношенное покрытие на участке от деревни Новотроицкое до выезда из деревни Степанщино и уложили новое из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Технология устройства слоев износа позволяет устранить деформации, восстановить показатели ровности дороги и повысить коэффициент сцепления колес с поверхностью. Новую разметку нанесли с использованием термопластика.

Всего в текущем году на федеральных трассах Московской области с помощью слоев износа обновят более 100 км.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог.

В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.