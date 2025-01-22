46 участков автомобильных дорог отремонтируют в Дмитровском округе в 2025 году

В 2025 году в Дмитровском округе планируется масштабный ремонт дорог. При наступлении благоприятных погодных условий муниципалитет начнет запланированные работы по приведению в порядок 46 участков автодорог общей протяженностью 54 км. В частности, будет отремонтировано 38 участков местного значения (24 км) и 8 участков региональных дорог (30 км). Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Среди наиболее значимых проектов — долгожданная реконструкция дороги Спиридово и мостового перехода через канал им. Москвы по ул. Новорогачевская и ул. Профессиональная в г. Дмитрове, протяженностью 2,3 км.

В прошлом году в муниципалитете были выполнены работы по ремонту 23 участков дорог общей протяженностью 39,1 км. В числе отремонтированных участков — федеральная дорога А-104 от п. Икша до п. Ермолино (4,0 км), а также 8 региональных дорог общей протяженностью 26,6 км и 14 муниципальных дорог протяженностью 8,5 км. Работы проводились с учетом пожеланий жителей, собранных через платформу Добродел.

«Мы стремимся обеспечить безопасность и комфорт передвижения по нашим дорогам, поэтому приоритетом остается качественный и своевременный ремонт дорожной инфраструктуры», — сказал глава Дмитровского округа Иван Курданин.

На сегодняшний день дорожные службы продолжают проводить экстренный ямочный ремонт, уделяя особое внимание дорогам с высоким скоростным режимом. Работы осуществляются в ночное время, когда транспортный поток ниже. С начала года уже ликвидировано более 600 ям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.