45 автомобилей проверили в Балашихе в ходе профилактического мероприятия

В целях профилактики и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и снижения тяжести последствий ДТП с участием детей-пассажиров 7 декабря 2024 года с 14:00 до 15:00 по адресу: г. о. Балашиха, ул. Советская, д. 28, сотрудниками ДПС отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Балашихинское» было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Ребенок-пассажир», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие было направлено на выявление и пресечение фактов нарушения водителями перевозки детей без детских удерживающих устройств в автомобиле.

В ходе мероприятия было проверено 45 автомобилей, выявлено 1 нарушение.

Сотрудники Госавтоинспекции настоятельно рекомендуют приучать ребенка к детскому креслу с самого раннего детства, тогда ребенок будет понимать, что автокресло — это обязательный атрибут при поездке. Автокресла рекомендуется выбирать вместе с детьми. Ребенок должен быть плотно зафиксирован в автокресле, но при этом лямки не должны давить на тело ребенка и причинять ему дискомфорт.

Водитель, который везет в своем автомобиле ребенка, должен быть вдвойне внимательным и осторожным. Важно строго соблюдать ПДД, скоростной режим и не совершать необдуманных маневров на дороге.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.