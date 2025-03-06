444 ДТП зафиксировали на дорогах Подмосковья с начала года

За два месяца текущего года на дорогах Московской области зафиксировано 444 ДТП с погибшими и ранеными. Это на 3% больше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Тяжесть последствий в ДТП выросла — 99 человек погибли в январе–феврале, что на 68% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Почти 50% погибших — пешеходы. 483 человека получили травмы различной степени тяжести — это на 4% меньше, чем за этот же период в 2024 году», — пояснили в ведомстве.

Самыми аварийными видами ДТП в феврале стали наезды на пешеходов и столкновения. Причиной этих аварий чаще всего служат несоблюдение скоростного режима и невнимательность участников дорожного движения.

Для повышения безопасности на дорогах Московской области проводится анализ каждого ДТП с погибшими и ранеными, в результате которого планируются мероприятия по обустройству дорог элементами безопасности.

Госавтоинспекция Подмосковья продолжает регулярные мероприятия и рейды, направленные на профилактику ДТП — до 9 марта в области проходят массовые проверки на трезвость, также рейды проходят отдельными группами нарядов ДПС.

В Подмосковье очень важно не допустить роста жалоб от жителей на работу общественного транспорта, он должен работать четко и слаженно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Зимой, как известно, холодно, а летом, как мы видим, была достаточно высокая температура. Когда-то важны печки, когда-то кондиционеры. <…> Очень важно не допустить роста жалоб», — отметил Воробьев.